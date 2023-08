Fußball Jüchen/Garzweiler müht sich, Gnadental empfängt TURU

Dabei nahm das Match zunächst den erwarteten Verlauf: Pascal Moseler, wie Jochen Schumacher nach längerer Verletzungspause in die Anfangsformation gerutscht, brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Ein Doppelpack von Fatlum Ahmeti (20./28.) zum 3:0 schien früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Selbst nach dem Anschlusstreffer von Selman Kapusuz per Kopf (38.) deutete nichts auf die bevorstehende Aufholjagd des Außenseiters hin. Und die Chose wäre wohl erledigt gewesen, wenn Ahmeti in der 67. Minute seinen Handelfmeter verwandelt hätte. Doch er scheiterte an TSV-Keeper Lukas Hermes und im Gegenzug machte es Jan Bakker mit seinem Treffer zum 2:3 (68.) wieder spannend. Marc Naroska, kurz zuvor schon als Vorbereiter positiv in Erscheinung getreten, gelang eine Viertelstunde vor Schluss der Ausgleich. Die Aussicht, die Sache in der Verlängerung oder womöglich erst im Elfmeterschießen erledigen zu müssen, machte den Gästen dann aber noch mal Beine: In der 89. Spielminute profitierte der Torschütze Jan-Niklas Jaspers von der Zuarbeit Ahmetis und in der Nachspielzeit durfte sich Sherif Krasniqi beim Treffer von Jannik Schulte einen Assist gutschreiben lassen.