Jugendfußball : Kapellens Junioren haben das Siegen doch nicht verlernt

Rhein-Kreis A-Jugend des SCK überfährt Süchteln mit 8:1.

Mit 8:1 (3:1) schlagen die A-Jugendlichen des SCK den Tabellenletzten ASV Süchteln. Das Lob des Trainers fällt dennoch relativ spärlich aus. „Das war in Ordnung. Wir hätten eigentlich noch höher gewinnen müssen“, sagte Artur Koziatek recht behutsam. Finn Steinhöfel (16., 54.), Alen Muratovic (27., 53.) und Marco Arno Heiermann (39.) brachten ihr Team auf die Siegerstraße. Eze Öfen schraubte das Ergebnis mit seinem Hattrick (58., 67., 77.) dann in die Höhe. Ganz anders erging es wieder einmal den B-Junioren. Sie verloren gegen den jüngeren Jahrgang der Fortuna aus Düsseldorf mit 1:7. „Wir sind komplett überfahren worden“, schildert Jugendgeschäftsführer Daniel Schmitz. Im C-Junioren-Derby gegen die SVG Weißenberg behielt der SC Kapellen ebenfalls die Oberhand. Der 1:0-Siegtreffer fiel per Elfmeter in der 57. Minute. „Die Jungs haben sich endlich belohnt“, freut sich Schmitz für die jungen Kicker..