Jugendfußball : Kapellens A-Jugend in Hilden gefordert

Kapellens A-Jugend in Hilden gefordert

Kapellen Anstoß am Sonntag schon um 10.30 Uhr.

(fes-) Die A-Jugend des SC Kapellen ist in der Niederrheinliga schon am Sonntag um 10.30 Uhr beim VfB Hilden gefordert. Nach zwei Rückschlägen, dem 0:1 gegen Unterrath und dem Pokal-Aus gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach (0:2), müssen die Erftstädter in Hilden wieder liefern. Schließlich geht es um enorm wichtige drei Punkte. Mit einem Sieg könnte sich Kapellen bereits ein kleines Polster auf den Gastgeber erarbeiten. Der Aufsteiger aus Hilden holte überraschenderweise seinen einzigen Sieg gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiß Essen.