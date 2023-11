Basketball-Regionalliga Diese Niederlage kann den Elephants noch wehtun

Die NEW‘ Elephants haben ein Problem. Immer dann, wenn sie vermeintlich als Favorit in eine Partie gehen, liefern sie nicht ab. So gestatteten die Regionalliga-Basketballer aus Grevenbroich am 4. Spieltag Schlusslicht Telekom Baskets Bonn II den ersten Saisonsieg (107:87). Und so unterlagen sie am Samstag beim eine Woche zuvor in Essen noch mit 70:131 gedemütigten UBC Münster II mit 74:87.