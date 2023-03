Floorball Pokal-Unglück trifft die DJK Holzbüttgen heftig

Nils Hofferbert und Mark Jones im Angriff, Maximilian Spöhle im Zentrum als Verbindungsglied zur Abwehr mit Moritz Neustadt und Kapitän Dennis Schiffer. Dahinter Jan Saurbier im Kasten. Eine wahrlich furchteinflößende Startformation. Zumal vor dem Hintergrund, dass der Deutsche Meister DJK Holzbüttgen für das in der Max-Schmeling-Halle ausgetragene Final4-Turnier um den Deutschland-Pokal personell noch weitere Hochkaräter aufzubieten hatte, nämlich die zweite Linie mit Torben Lange und Niklas Bröker im Sturm, Leo Häfner in der Zentrale sowie Mikko Koivisto und Jannik Heinen in der Verteidigung. Und damit nicht genug: Eine dritte Linie mit Torben Kleinhans und Niklas Stammen in der Abteilung Attacke sowie Center Janos Bröker am Regiepult, nach hinten abgesichert von Conrad Lehwalder und Wilhelm Kylymies. Nationalspieler allüberall – dazu noch Petri Hiltunen, Linus Joest, Maximilian Groß und Oliver Sykora (Ersatzkeeper) in der Hinterhand.