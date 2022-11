Frauenfußball-Landesliga : Frauen der SG Kaarst können doch noch verlieren

Rhein-Kreis Dagegen feierten die Landesliga-Kickerinnen aus Rosellen einen wichtigen Sieg und bleiben oben dran. Hemmerden kassierte auf heimische Anlage die nächste Klatsche.

SV Hemmerden – HSV Langenfeld 1:8 (0:3). Nächster Rückschlag für den SV Hemmerden. Adriana Cusumano (23.), Katrin Stinner (30.) und Julia Keppner sorgten bereits in Durchgang eins für klare Verhältnisse für die Gäste. In der zweiten Halbzeit kam es dann noch dicker für den SV Hemmerden. Erneut waren es Adriana Cusumano (65.), Katrin Stinner (77.) und Julia Keppner (48., 61., 68.), die dem SV die Tore einschenkten. Eileen Compes erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer. Der SV bleibt weiterhin ohne Punktgewinn. Die Mannschaft von Peter Compes startete mit drei Minuspunkten in die Saison, so dass der Rückstand auf das rettende Ufer bereits bei zwölf Punkten liegt.