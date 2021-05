Hockey : HTC SW Neuss startet mit Niederlage in Pokal-Turnier

Neuss Zum Auftakt der inoffiziellen Spielrunde ging es für den Zweitligisten aus Neuss zum DS Düsseldorf. Auf beiden Seiten war noch viel Sand im Getriebe, als Verlierer ging aber der HTC vom Platz.

Weil wich viele Vereine dagegen ausgesprochen hatten, kam eine Aufstiegsrunde in der 2. Hockey-Bundesliga nicht zustande. Stattdessen organisierten der HTC SW Neuss , der DS Düsseldorf und der HC Hannover ein inoffizielles Pokal-Turnier, um die Zeit bis zur Sommerpause sinnvoll zu nutzen. Für die Neusser endete der Auftakt am Sonntag mit einer 1:2 (1.2)-Niederlage in Düsseldorf.

„Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie rund sieben Monate kein Pflichtspiel mehr bestritten haben. Die Partie war sehr zerfahren und von beiden Seiten ziemlich durchwachsen“, meinte HTC-Coach Matthias Gräber. Im ersten Viertel war es der DSD, der die Fehler der Neusser eiskalt zur Führung ausnutzte. Einmal zeigten sich die Schwarz-Weissen bei einer kurzen Ecke nicht auf der Höhe, das andere Mal unterlief ihnen im Aufbauspiel ein Fehler, was die Düsseldorfer in Form eines Kontertores bestraften. Was Gräber mit zerfahren meinte, zeigte sich auch bei den kurzen Ecken seines Teams. Von fünf Versuchen konnten vier erst gar nicht gestoppt werden. Der eine geglückte Versuch führte im zweiten Viertel dann auch prompt zum 1:2-Anschlusstreffer durch Tim Hagedorn. Die zweite Spielhälfte dominierten die Neusser, konnte die optische Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. „Das ist kein Beinbruch, aber einen Punkt hätte dennoch gerne mitgenommen“, sagte Matthias Gräber.