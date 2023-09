Handball-Regionalliga Niederlage des TV Korschenbroich zur Unzeit

„Wir haben eine tolle Reaktion auf das Spiel in Remscheid gezeigt“, sagte Dormagens Trainer Martin Berger. „Letztlich war der Sieg meines Erachtens auch verdient, denn wir haben fast die ganze Zeit geführt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es von beiden Mannschaften kein gutes Spiel war, dafür wurden auf beiden Seiten zu viele Fehler produziert.“ Garanten des Erfolges der Hausherren waren zunächst die beiden Außenspieler Kaj Kriescher und Felix Böckenholt mit einer fast unglaublichen Trefferquote. Wobei Felix Böckenholt einer von drei Spielern war, die am Freitag beim Zweitliga-Auftakt im Kader der Dormagener Erstvertretung gestanden hatten. Neben dem 17-Jährigen trugen auch Florian Böhnert und Janis Beckers ihren Teil zum Sieg gegen den TV Korschenbroich bei. Martin Berger hatte sich darauf eingestellt, dass die Korschenbroicher eine sehr defensive und kompakte Deckung stellen würde, also hat er seinen Jungs verordnet, das Spiel in die Breite zu ziehen, schnell zu agieren und die Außen in Szene zu setzen. Ganz stark war auch die Leistung von Torhüter Matthias Broy, der den TVK mit seinen zahlreichen Paraden schier zur Verzweiflung brachte. Aber auch Neuzugang Lennard Kull, der in der Schlussphase zum Einsatz kam, konnte noch sehr wichtige Bälle entschärfen. „Natürlich freuen wir uns über die ersten beiden Punkte. Jetzt gilt es, diesen Schwung in die nächsten Wochen mitzunehmen.“