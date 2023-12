Ringen Nichts zu holen für den KSK Konkordia Neuss in Köllerbach

Okay, die Sache mit dem Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hatte der auf anderen Baustellen beschäftigte Ringer-Bundesligist KSK Konkordia Neuss alleine schon aus finanziellen Erwägungen heraus nie wirklich ernsthaft verfolgt, doch nach der ziemlich vernichtenden 5:28-Niederlage im Viertelfinal-Hinkampf beim KSV Köllerbach schritt Fatih Cinar sofort zur Tat und buchte das Flugticket von Vasile Diacon. Der Moldawier ist für seinen Verband zwar noch bei einem internationalen Lehrgang in Georgien im Einsatz, soll nun aber im Rückkampf am Samstag (19.30 Uhr) für den Aufsteiger auf die Matte steigen.