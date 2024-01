NGZ-Sportlerwahl des Jahres Die Kandidaten für das Jahr 2023

In diesem Jahr steht bereits zum 43. Mal die NGZ-Sportlerwahl des Jahres auf dem Programm (auf dem Foto die Sieger des Vorjahres). Zur Wahl stehen die zwölf Monatssieger plus drei Aktive, die eine Wildcard für ihre starken Leistungen im Jahr 2023 erhalten haben. Jedem Monatssieger ist eine Telefonnummer zugeordnet, unter der bis Donnerstag, 8. Februar (24 Uhr), abgestimmt werden kann. Die Telefonnummer (50 Cent aus allen deutschen Netzen) befinden sich unter dem Foto des jeweiligen Kandidaten. Eine Mehrfachabstimmung ist möglich. Unter allen Anrufern, die ihre Adresse angeben, werden attraktive Preise verlost. Einer ist ein Reisegutschein für das Ferienhotel Stockhausen. Weitere attraktive Preise kommen von den Partnern für Sport und Bildung. 3x2 VIP-Karten für ein noch ausstehendes Heimspiel des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in dieser Saison sind zu gewinnen. Zudem stellt die Neusser Medicoreha als langjähriger Partner der NGZ-Sportlerwahl einen attraktiven Preis zur Verfügung. Es handelt sich um einen Gutschein für eine physiotherapeutische Funktionsanalyse mit anschließender Trainingsplanerstellung im Medsport-Institut am Golfplatz Hummelbachaue in Norf.

