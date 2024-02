NGZ-Sportlerwahl des Jahres 2023 Ruderin aus Neuss löst Tischtennisspielerin ab

Wie der Sieg von Carolin Oldenkott zeigt, kann es allerdings auch nicht schaden, wenn es neben dem Verein noch weitere Unterstützung gibt. In ihrem Fall dürfte es ein Vorteil gegenüber der vereinsinternen „Konkurrenz“ gewesen sein, dass Vater Paul Oldenkott als Major der Neusser Schützengilde über viele Jahre eine große Nummer im Schützenwesen war. „Er verfügt eben über ein großes Netzwerk, sagt Carolin Oldenkott. Die 18-Jährige erfuhr von ihrem Triumph („Darüber freue ich mich sehr.“) am Freitagmittag in fränkischen Erlangen, wo sie nach dem Abitur am Marienberg-Gymnasium zum Wintersemester ein Jura-Studium aufnehmen möchte. „Ich will einfach mal weg aus Neuss!“ Neben der Reputation der dortigen Friedrich-Alexander-Universität lockt die Deutsche Meisterin der A-Jugend auf dem Ruderergometer auch die Aussicht, im Freistaat Bayern unter dem als Trainer tätigen dreimaligen Olympiateilnehmer Ingo Euler ihre sportliche Karriere fortzusetzen. Nach einer vor allem mit Touren auf dem Rennrad überbrückten Verletzungspause (Tennisarm) hat sie das nächste Ziel schon fest im Blick: die U23-WM mit dem Leichtgewichts-Vierer in Kanada.