NGZ-Sportlerwahl des Jahres : NGZ-Sportlerwahl: Klassiker erfindet sich neu

Neuss Ein halbes Jahr später als gewohnt bittet die Neuß-Grevenbroicher Zeitung ihre Leserschaft, über den „NGZ-Sportler des Jahres 2018“ abzustimmen. Der Grund: Die Sieger werden erstmals im Rahmen der Charity-Gala der Partner für Sport und Bildung präsentiert – und die steigt am 13. September im Festsaal des Euromoda in Neuss.

Der „Promi-Faktor“ ist hoch, wenn die Partner für Sport und Bildung (PSB) am Freitag kommender Woche (13. September) zum dritten Mal zur Charity-Gala in den Festsaal des Euromoda an der Anton-Kux-Straße in Neuss laden. Mehr als 200 Gäste werden erwartet, darunter Olympiasieger, Welt- und Europameister. Genau der richtige Rahmen, befand das PSB-Präsidium mit Christoph Buchbender an der Spitze, um die Erfolgsgeschichte der „NGZ-Sportlerwahl des Jahres“ fortzuschreiben, die im vergangenen Jahr ihre 40. Auflage erlebte.