NGZ-Sportlerin des Monats: Tina Funke Multitalent liebt die Herausforderung

Doch auch in ihrer Wahlheimat Neuss fühlt sie sich wohl. Funke wohnt in Allerheiligen und schätzt die dortige Lebensqualität auf vergleichsweise kleinem Raum: „Ich bin schnell im Grünen, der Norfbach ist nah. Zum Training am Sandhofsee kann ich gut mit dem Fahrrad fahren.“ Die 53-Jährige steht aber nicht nur selbst erfolgreich auf dem Board, vielmehr vermittelt Funke auch ihr Fachwissen als Wassersport- und Fitnesstrainerin. Hierbei dient ihr besonders ihr abgeschlossenes Sportwissenschafts-Studium an der Universität Göttingen. „Es bildet mein Fundament und meine Herangehensweise an neuen Aufgaben“, erklärt Funke auf ihrer Website. Momentan ist sie im Lehrauftrag der Uni Göttingen auf Rügen unterwegs, um Studenten das Windsurfen näherzubringen. Begleitet wird sie dabei von ihrer Tochter Nele, die ihren Surftrainer-Schein absolviert und ebenfalls SUP in Holzheim betreibt.