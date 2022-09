NGZ-Sportler des Monats : Für Deutschland am Beach auf Torejagd

Neuss Nationalspieler David Hoeveler aus Neuss, mit den Royals Deutscher Meister im Strandfußball, vermisst indes die Wertschätzung des DFB.

Was den Neusser daran ärgert, ist freilich nicht das finanzielle Vakuum, sondern die fehlende Anerkennung in Deutschland. Darum freut ihn das Votum der NGZ-Leser, die den 26-Jährigen mit ihren Stimmen zum „Sportler des Monats August“ gewählt haben, umso mehr. Beachsoccer „Made in Germany“ hat nämlich durchaus Potenzial. Beim in der sizilianische Hafenstadt Catania ausgetragenen Qualifikationsturnier für die ANOC World Beach Games 2023 etwa verpasste die DFB-Auswahl den Flug nach Bali nur ganz knapp. Im Viertelfinale setzte es gegen Spanien zwar eine 3:8-Niederlage, doch da es für die Top 5 Tickets nach Indonesien gab, hätten sich Hoeveler & Co. im Duell mit Gastgeber Italien ihr Endspiel um Rang fünf verdienen können. Und bis anderthalb Minuten vor Schluss lag Deutschland mit 4:3 vorne, ehe die „Azzurri“ den Spieß noch umzudrehen wussten. Für Hoeveler stand danach fest: „Hätten wir gewonnen, wäre gegen die Franzosen was gegangen – mit denen sind wir absolut auf Augenhöhe.“

In die Enttäuschung, am äußerst reizvollen Trip auf die im indischen Ozean gelegene Trauminsel so unglücklich vorbeigeschrammt zu sein, mischte sich beim dreifachen Torschützen aus der Quirinusstadt nach dem gegen die Türkei mit 2:1 gewonnenem Spiel um Rang sechs allerdings auch Stolz auf die eigene Leistung. Denn in Catania traten Profis gegen lupenreine Amateure an. Auf der einen Seite Teams wie Italien, Portugal und Spanien, deren Spieler pro Tag im Nationaldress 150 Euro plus Prämien kassieren, auf der anderen Seite die Jungs mit dem Adler auf der Brust, die die 90 Euro pro Nacht fürs Doppelzimmer aus der eigenen Tasche bezahlen müssen und die vom Hotel zur Spielstätte mit dem Linienbus fahren. „Und das klappte nur deshalb, weil die Haltestellen günstig lagen“, sagt Hoeveler.

Trotz der verpassten Chancen hofft Hoeveler nun, „dass es der DBB mitbekommen hat, dass wir auch ohne jegliche Vorbereitung so knapp gescheitert sind.“ Mehr Unterstützung für die Mannschaft von Bundestrainer Oliver Romrig (Beach Royals Düsseldorf) tut auch dringend Not, denn einige Akteure haben bereits resigniert. So ist in Christian Biermann der vielleicht beste deutsche Strandkicker nicht mehr bereit, die große Diskrepanz zwischen (persönlichem) Aufwand und Ertrag hinzunehmen. Der Stürmer des Vizemeisters Real Münster hat der Nationalmannschaft den Rücken gekehrt, kickt in der Westfalenliga lieber für den TV Mesum auf Rasen. Ein befristetes Engagement abseits des Sandes in einem Verein des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss oder in Düsseldorf könnte sich auch Hoeveler vorstellen – allerdings nur in der Beachsoccer-Pause bis zum Frühjahr. Er sieht sich dabei in der Landes- oder Bezirksliga. „Da bin ich superoffen für alles.“ Zusätzlich stehe viel Krafttraining auf seinem Arbeitsplan, gelegentlich unterbrochen von einigen Einheiten mit den Beach Royals in der „Halle Mensch“ in Düsseldorf-Lierenfeld. Bevor es mit seinen Jungs dann wieder rausgeht auf den Sandplatz am Unterbacher See, schließt er im November mit der letzten Klausur noch sein Fernstudium „Sportbusiness Management“ in Düsseldorf ab. Die Bachelorarbeit zum Thema „Neurowissenschaften im Sport“ ist schon fertig.