Fit Daheim : Wandsitzen gibt Power für die Oberschenkel

Mehr als eine gerade Fläche zum Anlehnen und einer gesunden Portion Motivation braucht es nicht.

Heute stellt Petra Wokurka das „Wandsitzen“ vor. Alles, was die langjährige GroupFitness- und Personaltrainerin dafür braucht, ist ein gerader Hintergrund – am besten also tatsächlich eine Wand. Und schon kann es losgehen: „Lehn’ Dich an die Wand an und gehe nun in den Sitz. Die Oberschenkel sind im 90-Grad-Winkel zum Oberkörper. Achte besonders darauf, dass die Knie nicht über Deine Fußspitzen ragen. Auch hier ist wieder Bauchspannung gefragt. Aktiviere den Bauch ziehe die Schultern zurück und strecke die Brust raus. Dadurch wird der Oberschenkelmuskel trainiert genauso wie die Innenseite des Oberschenkels. Du kannst wie ich die Arme noch mit ausstrecken. Das hilft Dir etwas mehr bei der Spannung. Mache diese Übung 3x20-Sekunden oder bleibe in dieser Position, bis die Knie anfangen zu zittern und Du Dich nicht mehr halten kannst. Das heißt, Du würdest hier bis zur Ermüdungsgrenze gehen, ist Deine Entscheidung.“