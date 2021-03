Fit Daheim : Nackenschmerz loswerden

Fitnesstrainer Florian Kock zeigt eine Übung, wie man den Rücken mobilisiert und damit den lästigen Nacken-, Schulter und Rückenschmerzen zu Leibe rückt.

„Nacken-, Schulter und Rückenschmerzen sind lästig“, weiß Fitnesstrainer Florian Kock. Die Ursache dafür könne im oberen Rücken zu suchen sein. Die folgende Übung mobilisiert diesen und kann somit die Beschwerden lindern. Kock: „Legen Sie sich auf die Seite und Winkeln Sie die Beine an, so dass Ihre Knie genau vor der Hüfte liegen. Legen Sie den unteren gestreckten Arm nach vorne auf dem Boden ab und legen den oberen Arm eng an den Körper an. Versuchen Sie, sich im letzten Schritt so weit wie möglich, ohne die Knie vom Boden abzuheben, nach hinten zu drehen. Atmen Sie dabei aus. Häufig sorgen fünf Wiederholungen pro Seite bereits für Besserungen. Bei starken Beschwerden rate ich, zur Sicherheit einen Arzt zu konsultieren.“