Fit Daheim : Seitstütz trainiert die seitliche Bauchmuskulatur

Beim klassischen Training wird häufig die seitliche Bauchmuskulatur vergessen. Dabei ist diese für einen starken Rumpf essentiell und kann sogar dazu führen, die Beweglichkeit in der Hüfte zu verbessern. „Eine Win-Win-Situation gegen Rückenschmerzen, vor allem jetzt mit wenig Bewegung“, sagt Florian Kock. Der Personal-Coach und Fitnesstrainer erklärt kurz, wie die Übung funktioniert: „Für die effektivste Ausführung startest Du in Seitlage mit dem Ellenbogen genau unter der Schulter. Mach Dich lang von Kopf bis Fuß und heb’ die Hüfte vom Boden ab. Ist es noch etwas zu schwierig, Dich auf den Füßen zu halten, winkelst Du einfach deine Knie an, hebst die Hüfte vom Boden ab und bist nun mit dem Unterarm und den Knien im Seitstütz. Halte diese Position so lange Du kannst, notiere Dir Dein Ergebnis und steigere Dich von Woche zu Woche.“