Fit Daheim : Zum perfekten Gleichgewicht

Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

(NGZ) „Eine motorische Fähigkeit, welche aus meiner Sicht bei vielen häufig nicht ausreichend ausgebildet ist, ist das Gleichgewicht“, sagt Fitnesstrainer Florian Kock. Und das sorgt ihn sehr, „denn ist das Gleichgewicht nicht optimal ausgebildet, werden die Gelenke häufig unnötig gestresst.“ Mit dem „ABC-Schreiben im Einbeinstand“ lässt sich dieses Defizit allerdings spielerisch beheben: „Stellen Sie sich auf ein Bein und halten Sie sich eventuell am Anfang leicht an einer Wand fest. Nun schreiben Sie mit dem angehobenen Bein das Alphabet von A bis Z in die Luft. Als Steigerung schreiben Sie die Buchstaben größer und machen es freihändig.“