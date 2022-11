Basketball 2. Regionalliga : Elephants treffen auf alte Bekannte

Julian Mikhail spielte bis zum Frühjahr in Grevenbroich. Foto: Michael Ritters

Rhein-Kreis Den TuS Hilden coacht die auch schon bei den Basketballern in Grevenbroich beschäftigte Nadine Homann. In Stürzelberg geht nun selbst der Trainer am Stock.

Nach dem Topspiel gegen die TG Düsseldorf (78:64) und dem Lokalderby gegen die TG Stürzelberg (110:73) geht es für die NEW‘ Elephants am Samstag mit der Partie beim TuS Hilden (18 Uhr, Stadtwerke-Hilden-Arena an der Grünstraße) zurück in den Alltag. Doch auch im Duell mit dem Neuling kennt der Tabellenführer der 2. Basketball-Regionalliga nur ein Tempo: Vollgas. „Denn wenn es ums reine Zocken geht, ist die ein oder andere Mannschaft in dieser Liga wahrscheinlich sogar besser als wir“, vermutet Trainer Ken Pfüller.

Zwar belasten das Konto der Gastgeber nach nur vier Spieltagen schon zwei Niederlagen, doch das täuscht. Die erste kam nämlich am „grünen Tisch“ zustande, weil die 96ers gegen Stürzelberg einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten, die zweite, das 63:76 am vergangenen Wochenende gegen Kamp-Lintfort, war ziemlich sicher das Ergebnis gravierender Personalprobleme: Vor allem im Kroaten Marko Lovric (34), den Pfüller auch gerne in Grevenbroich gesehen hätte, und im US-Boy Marcus McLaurin fehlten Coach Nadine Homann wichtige Stammkräfte. Die Cheftrainerin war im Übrigen ebenso wie Julian Mikhail, Benny Mungu und Michel Hoga schon in der Schlossstadt tätig. Die Gäste treten auf jeden Fall ohne Marc Rass an, Jonathan Broer und Joel Lukeba sind angeschlagen.

Personell weiterhin auf dem Zahnfleisch geht Lokal- und Ligarivale TG Stürzelberg, der unter der Woche auch noch auf Trainer Philipp Schnelle (akute Schleimbeutelentzündung) verzichten musste. Die Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag (16 Uhr, Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße) gegen die Bergischen Löwen übernahm in schon bewährter Manier Routinier Sven Schermeng.

Ihm wäre wohler, er könnte gegen die junge Truppe aus Bergisch Gladbach auch wieder auf Lars Terlecki und Lutz Nowak (zurück im Training) bauen, denn Timo Neubert fällt eh noch lange aus, Topscorer Timo Alt und der beinharte Verteidiger Magnus Ahrens sind angeschlagen. Gegen die Löwen werden sie indes dringend gebraucht, verschlangen die zuletzt doch den abgestürzten Aufstiegsaspiranten TG Düsseldorf. Der musste bei der 66:81-Pleite zwar ohne Deion Giddens, Sasa Zivanovic sowie die 3x3-Profis Shawn Gulley und Kevin Bryant auskommen, hatte in Götz Twiehoff, Miguel Iglesias Fernandez, Yan Kheir und Bastian van Elten aber noch genug Qualität im Kader.