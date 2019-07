Basketball : NEW’ Elephants starten in Dorsten

Grevenbroich David Feldmann wechselt aus Herten nach Grevenbroich.

(sit) So wie die alte Saison im Frühjahr zu Ende gegangen ist, beginnt sie für die NEW’ Elephants: Am 14. September tritt der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich bei der BG Dorsten an. Die beiden Klubs hatten sich erst im April in der Endspielserie um den WBV-Pokal gegenübergestanden. Dorsten holte sich nach Hin- und Rückspiel in der Schlossstadt den Cup. Mit dabei ist dann auch David Feldmann. Der 26 Jahre alte Combo-Guard kommt wie zuvor schon Ryon Howard vom Regionalliga-Vizemeister TuS Herten.