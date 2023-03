Basketball 2. Regionalliga NEW‘ Elephants sind wieder ganz dick im Geschäft

Und die Elephants? Die brauchen an der Spitze nur noch drei Siege, um als Meister der 2. Regionalliga ins WBV-Oberhaus aufzusteigen. Den ersten soll es – natürlich weiterhin mit Pfüller auf der Trainerbank – am Samstag (18 Uhr, Turnhalle Heckinghausen) im letzten Match vor der Osterpause beim Barmer TV geben. So ganz wohl ist dem noch unter den Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung leidenden Coach dabei indes nicht. „Denn Barmen ist nicht zu unterschätzen. Bei denen kommt es ganz stark darauf an, wer spielt.“ Immerhin kennt er den Gegner gut, hat in Solingen und Velbert viele jetzt für den BTV tätige Akteure trainiert. Allen voran den vor allem am Korb ungemein effektiven Daniel Walter. „Ein ganz lieber Kerl, aber auf dem Feld sehr, sehr unangenehm.“ Für sein lockeres Händchen aus der Distanz ist dagegen Tobias Insberg bekannt.