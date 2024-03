Basketball-Regionalliga Elephants schaffen Klassenverbleib

Drei Sekunden vor dem Ende der fünfminütigen Extrazeit setzte der von den NEW‘ Elephants in Position gebrachte Jonathan Coles zum vielleicht wichtigsten Wurf seiner Basketball-Karriere an. Und zum Glück für die Gäste war der in Nashville geborene US-Profi mit deutschem Pass der Aufgabe gewachsen. Sein Treffer zum 92:90-Sieg (40:29, 79:79) beim SV Haspe 70 beendete nicht nur die in der Rückrunde auf sieben Niederlagen in Folge angewachsene Misserfolgsserie der Grevenbroicher, sondern bescherte dem Aufsteiger auch schon zwei Spieltage vor Schluss der Hauptrunde den Klassenverbleib. Denn am Abend darauf unterlagen die Telekom Baskets Bonn II, als Schlusslicht auf dem einzigen Abstiegsplatz notiert, in Wulfen mit 71:86 und liegen damit jetzt sechs in zwei Partien nicht mehr gutzumachende Zähler hinter den Schlossstädtern zurück.