Eishockey-Regionalliga Neusser EV verabschiedet seinen Coach mit einem Heimsieg

Wobei die Neusser in einigen Bereichen überlegen waren, sie agierten oft gedankenschneller. Zu Beginn fand das Spiel fast ausschließlich in der Solinger Hälfte statt. Allerdings verpasste es der NEV, aus seiner Überlegenheit Kapital zu schlagen. Dafür erwiesen sich die Gäste als eiskalt und nutzten in der 13. Minute durch Tim Neuber ihre erste Chance zum 1:0. Doch die Gastgeber behielten die Ruhe. Hinten zeigte der junge Goalie Marko Brlic eine starke Partie und kurz vor der Drittelpause sorgten Vincent Robach und Lukas Siebenmorgen (in Unterzahl) per Doppelschlag für die Neusser 2:1-Führung. Doch die Solinger kamen im zweiten Spielabschnitt zurück und konnten recht früh durch Nico Nußbaum den Ausgeich erzielen. Dem wieder starken Peter Kovacs gelang in der 35. Minute die erneute Neusser Führung, die bis zum Ende des Spiels Bestand hatte. Denn trotz zahlreicher guter Möglichkeiten konnte der Neusser EV kein weiteres Tor mehr erzielen, die Solinger ihrerseits konnten jedoch Marco Brlic auch nicht mehr überwinden. „Der Torwart der Solinger hat sehr gut gehalten. Marko hat aber auch gerade im letzten Drittel eine starke Leistung gezeigt. Das Ergebnis fällt zu knapp aus. Gut gefallen hat mir unser Unter- und Überzahlspiel“, so Carsten Ackers nach seinem vorerst letzten Spiel als NEV-Coach.