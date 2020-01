Judo : Neusserinnen gewinnen Silber und Bronze bei DM

Nora Bannenberg wurde Deutsche Vizemeisterin. Foto: NWJV

(-vk) Zwei Neusserinnen, die beide für den JC 71 Düsseldorf starten, trumpften bei den Deutschen Judo-Meisterschaften in Stuttgart auf. Dabei verpasste Nora Bannenberg nur am Haaresbreite den Titel in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm.

