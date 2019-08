Rudern : Spankes Kraftakt wird mit Bronze belohnt

Neuss Leichtgewichts-Doppelvierer mit der Neusserin Vera Spanke wird Dritter bei der Ruder-WM in Linz.

Es war eine höllisch knappe Angelegenheit am Freitagnachmittag auf einem Seitenarm der Donau. Während die Italienerinnen von Beginn an in Führung gingen, lieferten sich drei der restlichen vier Boote ein Kopf-an Kopf-Duell. Bei Streckenhälfte (1000 Meter) trennten China, Deutschland und die USA weniger als anderthalb Sekunden, 500 Meter weiter lagen zwischen Bronze und Platz vier gerade mal sechs Zehntel. Doch mit einem fulminanten Kraftakt auf den letzten 500 Metern legten Vera Spanke Ronja Fini Sturm (Brandenburg), Leonie Pieper (Düsseldorf) und Leonie Pless (Marburg) noch einmal zu und distanzierten die USA in 6:37,72 zu 6:38,36 Minuten.