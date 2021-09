Voltigieren : Neusser Voltigiererin holt sich den Sieg bei U18-Jugend-DM

Neuss Mona Pavetic (18) verwies in Timmel Lokalmatadorin Lily Warren sowie WM-Teilnehmerin Paula Waskowiak auf die weiteren Medaillen-Ränge.

Insgesamt waren die Titelkämpfe im idyllischen Reitsport-Touristik-Centrum (RTC) in Timmel in der Damenkonkurrenz eine wahre Achterbahnfahrt. In der Meisterschaft, die über vier Umläufe (jeweils zwei Mal Pflicht und Kür) ausgetragen wurde, rangierten zwischenzeitlich insgesamt sieben Pferdeakrobatinnen auf den Podestplätzen. Nur eine Athletin konnte sich vom Rest des Feldes absetzen: Mona Pavetic. Die 18-Jährige, die 2019 bei der DJM im sachsen-anhaltinischen Krumke noch Silber gewonnen hatte, trat nun in die Fußstapfen ihrer Landesverbands-Kollegin Fabienne Nitkowski, die altersbedingt nicht mehr um den Titel mitturnen konnte.Sie gewann in Timmel zwei der vier Umläufe – in beiden Pflichtdurchgängen lag die junge Frau, die mittlerweile für den Voltigierverein (VV) Köln-Dünnwald startet, vorn. Lediglich in den Küren, in denen sie das Thema und den Disneyfilm „Mulan“ interpretierte, musste sie jeweils einer Konkurrentin den Vortritt lassen. Im Endergebnis siegte Pavetic mit einer Wertnote von 8,169 Punkten und setzte sich damit mit über dreieinhalb Zehntel Punkten Vorsprung an die Spitze des Feldes. Zu diesem Erfolg trugen maßgeblich der 12-jährige niederländische Wallach Eyecatcher sowie Trainerin und Longenführerin Alexandra Knauf bei. Eine Neusser Mannschaft war in diesem Jahr nicht am Start. Die Athletinnen des RSV Neuss-Grimlinghausen hatten das nationale U18-Championat viele Jahre dominiert und bei der letzten DJM in Krumke auf dem Rücken von Smarti und longiert von Pauline Riedl noch den Titel gewonnen.