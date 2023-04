Tischtennis Neusser Team mit gelebter Inklusion zum Meistertitel

„Wenn ich daran denke, kommt vieles hoch, was sich in all den Jahren im Zusammenhang mit unserem Team ereignet hat. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Emotionen und möchte möglichst vielen Menschen erzählen, was gelebte Inklusion bewirken kann“, sagt Thomas Gindra. Für den Sportlehrer der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) spielt die Förderung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung schon seit dem Einstieg ins Berufsleben eine große Rolle. Ziemlich bald kam er mit der Special-Olympics-Bewegung in Berührung, die 1968 in den USA gegründet worden war, um Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen. 1999 reiste er erstmals mit einigen GWN-Tischtennisspielern zu den Special-Olympics-Weltspielen, die damals im US-amerikanischen Bundesstaat South Carolina über die Bühne gingen, und bekam zusammen mit seinen Schützlingen ganz unmittelbare die ungeheure Kraft zu spüren, die von dieser Bewegung ausgeht. In den folgenden Jahren entwickelte sich Neuss auch in anderen Sportarten zu einer Hochburg in Sachen Special Olympics, für die Weltspiele im Sommer in Berlin haben die Stadt und der Rhein-Kreis Neuss sowie die Stadt Dormagen sogar den Zuschlag als Host Towns bekommen.