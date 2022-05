Deutsche Jahrgangsmeisterschaften : NSV mit Top-Bilanz bei Schwimm-DM

Neuss Sieben Medaillen, sechs Vereinsrekorde, 25 Finalplätze und 48 Bestzeiten für den Neusser Schwimmverein bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

(sit) Diese fünf Wettkampftage in Berlin wird Siegfried Willecke so schnell nicht vergessen. „Denn wir haben hier die erfolgreichsten Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Vereinsgeschichte erlebt“, stellte der Vorsitzende des Neusser Schwimmvereins (NSV) fest. Zwar hatten die Trainer Francisco Frederico, Gisela Hug und Leonie Cramer auf etliche Platzierungen in den Top Acht gehofft, doch übertrafen die Ergebnisse selbst ihre Erwartungen: Vier Neusser standen auf dem Podest, elf erreichten in ihrem Jahrgang das Finale. „Und dabei war Tobias van Aggelen, der sich mit dem Deutschen Schwimmverband im Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada auf die Junioren-EM vom 5. bis 10. Juli im rumänischen Otopeni vorbereitet, in Berlin gar nicht für uns am Start“, ergänzte Willecke. „Umso eindrucksvoller ist die Bilanz mit sieben Medaillen durch Silas Büssing, Max Niklitschek, Maja Klöcker und Benjamin Adam, sechs Vereinsrekorde, 25 Finalplätze und 48 Bestzeiten.“