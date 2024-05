Schwimmen Neusser SV münzt die harte Arbeit in Erfolg um

Jan Masarzcyk (2008) blieb in Berlin zwar ohne Medaille, knackte im Vorlauf aber den Vereinsrekord von Norbert Hanke (30,32) aus dem Jahr 2002 in 30,18 Sekunden. Im Finale war er als Siebter in 29,96 Sekunden sogar noch schneller. „Damit ist er der erste Neusser, der über diese Strecke unter 30 Sekunden schwimmt“, stellte Willecke fest. Außerdem schafften es in Antonia Klöcker (08), Xenia Tauer (07) und Carla Kraft (09) noch drei weitere Aktive des NSV in Jahrgangsfinale: Xenia Tauer qualifiziert sich über 200m-Schmetterling und wurde am Ende in 2:28,94 Minute Siebte. Antonia Klöcker erreichte über 100m-Freistil Platz fünf in starken 58,47 Sekunden. Und Carla Kraft schloss den Endlauf über 50m-Schmetterling in 28,75 Sekunden auf dem fünften Rang ab.