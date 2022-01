Leichtathletik : Sommernachtslauf stellt sich neu auf

Schöne Erinnerung: Bei der 37. Auflage des Neusser Sommernachtslaufs 2019 sorgten mehr als 3200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie rund 10.000 Zuschauer in der Neusser Innenstadt für Volksfeststimmung. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Laufspektakel in der Neusser Innenstadt, 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, kehrt in den Schoß der Turngemeinde Neuss zurück. Der in der Krise um seine Mitglieder kämpfende Verein übernimmt die Veranstaltung wieder in Eigenregie.

Von Dirk Sitterle

Der Termin steht. Am 21. Mai will die TG Neuss den dritten Versuch starten, mit der 38. Auflage ihres Sommernachtslaufs, der bei der Premiere am 16. Juni 1983 auf Anhieb zum Volltreffer wurde, zurück ins Herz der Neusser und Neusserinnen zu finden. Los ging es damals um 22.30 Uhr im Fackelschein vor dem Bronzelöwen am Zeughaus, auf einem Rundkurs vorbei an Sankt Quirin samt Zieleinlauf noch auf dem Markt. „Ein um zwei Monate vorgezogenes Schützenfest, das war Fackelzug, Wackelzug und Spitzensport in einem“, schrieb die NGZ.

Seither hat der Lauf, bei dem es schon längst nicht mehr „d‘r Maat erop“ heißt, so manches Tief überstanden. 2014 etwa machten die Nachwirkungen des Jahrhundertsturms „Ela“ der 32. Auflage den Garaus. Der Sommernachtslauf ist immer noch da, stellt sich zum geplanten Restart im Frühling aber neu auf. „Wir geben den Staffelstab sozusagen an die TG Neuss zurück“, sagt Marc Hillen, der mit seiner Agentur h1 im Auftrag des größten Neusser Sportvereins das innerstädtische Laufspektakel seit 2009 organisiert und vermarktet hatte.

Info 38. Sommernachtslauf der TG Neuss am 21. Mai Termin 21. Mai Beginn 16 Uhr mit Eltern-Kind-Lauf über 400 Meter 19 Uhr Jedermann-Hobby-Lauf (Läufer unter 25 Minuten) über fünf Kilometer 19.30 Uhr Jedermann-Hobby-Lauf (Läufer über 25 Minuten) über fünf Kilometer und Hand-In-Hand-Lauf (ehemals Inklusionslauf) 20.40 Uhr Jedermann über zehn Kilometer (alle Altersklassen ab 20 Jahre) 22 Uhr Team-Staffeln über 4x1110-Meter Ziel Höhe Drusushof/Ausgang Hamtorplatz Anmeldung Über die Webseite tg-neuss.de ab Februar 2022 möglich Weitere Infos tg-neuss.de/sommernachtslauf/ablauf/ oder www.laufen.de/dlv-laufkalender

Zum Hintergrund: h1 brandcom ist seit dem 1. Januar 2021 ein Mitglied der apfeleins.group mit Sitz in Neuss und im schweizerischen Zug. „Wir haben uns auf Strategie, Kreation und Entwicklung von digitaler Innovation für mittelständische Unternehmen spezialisiert und ausgerichtet“, erklärt Hillen in seiner Funktion als Geschäftsführer. Auch deshalb habe man sich gemeinsam mit dem Vorstand der Turngemeinde dazu entschlossen, mit der Veranstaltung in Zukunft noch stärker in Richtung Vereinslauf zu gehen. Und das sei dann auch ohne Unterstützung einer externen Agentur möglich. Er ist davon überzeugt: „Wir übergeben ein fertiges und gut laufendes Veranstaltungskonzept. Und das erfahrene Vereins-Team um Geschäftsführer Klaus Ehren wird den Sommernachtslauf nicht nur auf Kurs halten, sondern auch weiterentwickeln. In den letzten zwölf Jahren haben wir gemeinsam mit der TG eine Laufveranstaltung ausbauen und aufbauen dürfen, die an neuer Strecke, den alten Spirit aufrechterhalten konnte. Der Sommernachtslauf wurde als Vereinslauf neu positioniert, wirtschaftlich sauber aufgestellt und durch neue Programmpunkte emotionalisiert. Das ging oftmals unter die Haut.“

Um das Topevent mit in Spitzenzeiten 4067 Finishern (2016) auch (wieder) in Eigenregie stemmen zu können, hat sich die TG personell verstärkt. Seit dem 15. Dezember kümmert sich Florian Pejchar hauptamtlich um die „Planung und Durchführung von Großveranstaltungen“ wie den Neusser Sommernachtslauf. Unterstützt wird er dabei zwar weiterhin von Klaus Ehren, doch weil in dessen Ressort die millionenschwere Erweiterung der Sportstätte an der Schorlemerstraße fällt, dürfte vom neuen Mann im Geschäftsstellen-Team von Anfang an viel eigenverantwortliches Handeln gefordert sein

Zu seinem Aufgabenbereich zählen neben den in der 2. Damenbasketball-Bundesliga spielenden Tigers außerdem der Sporttag in der Innenstadt – im Juli 2019 hatten sich vor dem Rathaus, auf dem Freithof und am Konvent 15 der insgesamt 120 Neusser Sportvereine, präsentiert –, sowie die von Birgit Sonnenberg und Katharina Jager organisierte Sportschau, die 2020 und 2021 ebenfalls wegen Corona ausgefallen war. „Weil uns dafür im Dezember die Hammfeldhalle wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen wird“, könnte sich Ehren sehr gut einen Umzug in die Neusser City (mit Bühne unter freiem Himmel im Sommer) oder in die Stadthalle vorstellen