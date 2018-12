Leichtathletik: Beim Silvesterlauf das Jahr ausklingen lassen

Dichtes Gedränge am Ziel – am Montag wird das beim 7. Neusser Silvesterlauf nicht anders aussehen. Foto: Neusser- Silvesterlauf.de Foto: Christopher Hauffe

Uedesheim Der Startschuss ertönt am Montag um 12 Uhr auf dem Uedesheimer Rheindeich. 787 Teilnehmer haben bis jetzt gemeldet.

Was vor sechs Jahren als Privatinitiative von Simon Kohler begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil des Laufkalenders entwickelt: Am Montag geht der Neusser Silvesterlauf in seine siebte Auflage, der Startschuss für den zehn Kilometer langen Lauf durch die Rheinwiesen ertönt um 12 Uhr auf dem Uedesheimer Deich in Höhe des Deichtores.