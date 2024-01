Neusser Silvesterlauf Prominenz beim Neustart auf dem Uedesheimer Deich

Kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit, denn erst beim Martinslauf Mitte November am Unterbacher See hatte sich Kohler dazu entschlossen, „den zuletzt im kleineren, privaten Kreis durchgeführten Silvesterlauf auch wieder auf dem Uedesheimer Deich der Öffentlichkeit anzubieten.“ Vierstellige Anmeldezahlen seien angesichts der für eine Großveranstaltung zu kurzen Vorbereitungszeit gar nicht zu erreichen gewesen, fügte er erklärend hinzu, „zumal es in der Region zu Silvester gleich acht weitere Laufveranstaltungen gab.“ Und noch zwei Tage vor dem ersten Start geriet das Blut des Orga-Teams in Wallung, machte das Rhein-Hochwasser mit seinen Überschwemmungen doch den Ausweis einer Ausweichstrecke nötig. „Dass trotzdem alles perfekt ablief, lag an meinen Mitstreitern in der Organisation, aber auch am Engagement der Helfer und Läufer“, wollte Kohler unbedingt festgehalten wissen.