Schwimmen : Neusser Staffel holt Silber bei DM

Tranerin Gisela Hug mit der erfolgreichen A-Jugend-Mannschaft des Neusser Schwimmvereins in Wuppertal. Foto: Neusser SV

Neuss Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal kamen die A-Jugendlichen des NSV nicht nur auf Platz zwei ein, sondern knackten auch noch einen Rekord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Siggi Willecke ist einfach nur baff, wenn er auf die Leistungsfäkigkeit der Schwimmer des Neusser SV aus der aktuellen A-Jugend (Jahrgänge 2004/2005) schaut. „Dafür, dass unsere Jugendmannschaften vor genau einem Jahr fast fünf Monate nicht im Wasser trainieren durften, ist das Ergebnis der Mannschaft unglaublich“, sagt der NSV-Vorsitzende mit Blick auf das Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal, wo die männliche A-Jugend sich einen starken zweiten Platz holte und nebenbei noch einen historischen Vereinsrekord knackte.

Die Neusser schwammen in der Besetzung Florian Küpper, Florian Schauerte, Florian Stolle, Jan Pohle, Moritz Winkelmann, Silas Büssing und Tobias van Aggelen an den beiden Wettkampftagen fünf Staffeln (4x100 Meter, Freistil, Rücken, Brust, Schmetterling und Lagen) und kamen nach der Addition der Zeiten auf 19:29,04 Minuten, was nur die SG Essen (19:07,12) unterbieten konnte. Die Bronzemedaille sicherte sich der SV Heidelberg (19:46,39). Mit dem Erreichen einer Treppchenplatzierung erfüllte die NSV-Staffel aber nicht ihre einzige Zielsetzung. Die Neusser hatten sich auch vorgenommen, den NSV-Vereinsrekord aus dem Jahr 1998 zu brechen, was eindrucksvoll gelang. Damals hatte die Staffel mit dem späteren Olympiateilnehmer Thomas Rupprath sowie Alexander Ebert, Rene Gula, Sven Willecke, Tim Leuchtmann und Paul Markefka eine Zeit von 19:32,77 Minuten geschwommen. Die Vorstellung vor über 20 Jahren hatte ihnen sogar den Titel als Mannschaft des Jahres der Stadt Neuss eingebracht. Was die Leistung der aktuellen Generation noch außergewöhnlicher macht: Damals war die Alterseinteilung noch eine andere, Junioren durften über 20 Jahre alt sein, was bei der NSV-Saffel um Thomas Rupprath auch der Fall war.

Wobei die Neusser in Wuppertal gezeigt haben, dass sie auch beim noch jüngeren Nachwuchs gut aufgestellt sind, da kommt etwas nach. Die männliche C-Jugend (Jahrgänge 2009/2010) schaffte mit einer Gesamtzeit von 22:38,32 Minuten als Achter den Sprung in die Top Ten. In der Besetzung Anton Schmiade, Bruno Heiden, Fabian Mager, Jerry Zhang, Kelvin Karanow und Max Niklitschek verbesserte die NSV-Staffel ihre Zeit vom Finale auf nordrhein-westfälischer Ebene um fast 40 Sekunden. Deutlicher Sieger des Bundesfinales wurde der SC Regensburg in 21:46,46 Minuten vor der SG Mittelfranken (21:54,83) und der SG Bayer (21:58,16).