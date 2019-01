Synchron-Eiskunstlaufen : Neusser „Butterfl’ice“ knapp geschlagen

Synchron-Eislaufen in Perfektion, dafür stehen die Butterfl‘ice des Neusser Schlittschuh-Klubs schon seit etlichen Jahren. Foto: NSK

Mit hohen Erwartungen war das Synchron-Eiskunstlaufteam des Neusser Schlittschuh-Klubs (NSK), die „Butterfl’ice“, zu den Deutschen Meisterschaften ins Berliner Erika-Hess-Stadion gereist. Schließlich hatten die Schützlinge von Trainerin Ilka Voges, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern können, in den vergangenen beiden Jahren alle nationalen und internationalen Wettbewerbe in der Kategorie Mixed Age für sich entschieden und galten dementsprechend auch für die Titelkämpfe in Berlin als Favorit.

Von Volker Koch