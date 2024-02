Eiskunstlaufen Team Butterfl’ice legt starken Saisonstart aufs Eis

Nicht minder stolz war die ebenfalls zur Leistungsgruppe des NSK gehörende Haiting Ni, die sich in einer knappen Entscheidung in der Kategorie Neulinge Mädchen A über den zweiten Platz freute. Beim Ina-Bauer-Pokal in Krefeld belegte Cäcilie Eberspächer in der Kategorie Figurenläufer B den zweiten Platz. Für Endres Ausdruck „der hervorragenden Arbeit ihrer Trainerin Alina Prikhodchenko, die ihre Schützlinge trotz der unvermeidlichen Unterbrechungen des Trainings durch das Eismärchen so weit nach vorne bringen konnte.“ Gold gab es in Krefeld auch für Nikolas Fabry in der Kategorie Young Adult Herren.