Europameisterschaft in Kroatien Samuel Bellscheidt ringt sich bei EM auf Rang zehn

Voll zu seinem Engagement beim KSK Konkordia, für den er bereits seit November 2015 auf die Matte geht, steht er dagegen in der Bundesliga. „Noch habe ich den Vertrag nicht unterschrieben, aber ich werde in Neuss bleiben“, versichert er. Das gilt auch für seine ebenfalls in Zagreb aktiven Teamkollegen. Am erfolgreichsten tat das im freien Stil Vasile Diacon. Auf dem Weg zur Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm unterlag der Moldawier im Halbfinale nur dem späteren Europameister Haj Aliyev aus Aserbaidschan. Der Sarde Simone Piroddu (57 kg) belegte für Italien den fünften Rang.