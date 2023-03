Radsport NRV setzt weiter auf Stephan Hilgers und die Tour de Neuss

Der 2. Geschäftsführer, eigentlich schon länger auf dem Absprung, stellt sein Know-how rund um die Tour de Neuss für ein weiteres Jahr zur Verfügung, „dann müssen aber endgültig Jüngere ran.“ Die Zeit will er überdies nutzen, um den neuen Geschäftsführer einzuarbeiten, dessen Wahl durch den Verzicht von Thomas Küsters „aus absolut verständlichen beruflichen und privaten Gründen“ (Stephan Hilgers) notwendig wurde: In Abwesenheit – „der ist irgendwo im Süden mit dem Rennrad unterwegs“, so der Vorsitzende – vertraute die Mitgliederversammlung bei zwei Enthaltungen Bernhard Röttges das arbeitsintensive Amt an. Der hat nicht viel Zeit zur Einarbeitung, denn am 26. März startet der NRV mit dem traditionellen Anfahren – ohne Rennräder geht’s von Gnadental zum Sportforum respektive dessen „Radlstadl“ nach Büttgen – in die neue Radsportsaison, vier Tage später steht dann schon der Sponsorentreff zur Tour de Neuss auf dem Programm. Wer übrigens denkt, die 52 Vereinsmitglieder beschäftigten sich ausschließlich mit der Ausrichtung des Radrennens, irrt: „Durch unsere neuen Trainingszeiten immer mittwochs ab 18 Uhr mit Ausfahrten zwischen 60 und 80 Kilometer haben wir etliche neue aktive Mitglieder gewinnen können,“ sagt Thomas Küsters. Für das Eliterennen am 26. Juli wird das freilich (noch) nicht reichen.