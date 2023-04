Rudern Neusser RV schon früh in Form

Bei der 51. Auflage der Frühregatta auf dem Münsteraner Aasee traten diverse Ruder-Talente des Neusser RV zur ersten Standortbestimmung nach dem Trainingslager in den Osterferien an. Dabei verzeichnete das Team des Trainergespanns Christian und Peter Stoffels insgesamt neun Siege (zwei davon außer Konkurrenz). In der für Anfängerinnen bestimmten Leistungsgruppe III holten sich Anna Klein und Pippa Reipen im B-Juniorinnen-Doppelzweier in 6:25,35 und 6:07,28 Minuten gleich zweimal den Sieg. Darüber hinaus war das Duo schneller als zahlreiche Ruderinnen der Leistungsgruppe II. Reipen startete außerdem im B-Juniorinnen-Doppelvierer in der Leistungsgruppe I. Trotz des letzten Platzes hielt das Team stets den Anschluss an die Konkurrenz.