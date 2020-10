Rudern : NRV sahnt in Krefeld kräftig ab

Neuss Bei den Landesmeisterschaften auf dem Elfrather See konnten die Ruderer aus Neuss zahlreiche Medaillen gewinnen. Besonders der Frauen-Achter überraschte.

Mit großem Aufgebot ging es für den Neusser Ruderverein zum Elfrather See in Krefeld, denn dort standen sowohl die 43. Landesmeisterschaften für die älteren Jahrgänge als auch die Landeswettbewerbe für Jungen und Mädchen an. Insofern besondere Wettbewerbe, als dabei nur reine Vereinsboote zugelassen sind. Der NRV fuhr im Bereich der Topathleten vier und bei den Kindern fünf Medaillen ein.

Bei den älteren Aktiven gab’s am ersten Tag Silber für den Neusser Frauen-Doppelvierer, der in den vier Jahren zuvor jeweils den Sieg eingefahren hatte. Platz zwei war aber dennoch keine Enttäuschung, schließlich musste dieses Mal der Ausfall von Alexandra Höffgen und Cosima Clotten verkraftet werden, die im Trainingslager für die demnächst beginnende EM waren. Zudem war auch noch Cecilia Sommerfeld am Samstag beruflich verhindert. Dennoch fuhr der NRV-Vierer mit Lara Richter, Alina Stammen, Olivia Clotten und Vera Spanke auf Rang zwei. Am ersten Tag der NRW-Meisterschaften erreichten noch weitere NRV-Athleten das Finale, doch Lennart Böhl im leichten Junior-Einer (5.), Paul Brüggen im schweren Junior-B-Einer (4.) und Carolin Oldenkott im schweren Juniorinnen-B-Einer (5.) und der Mixed-Achter (4.) verpassten teils knapp weiteres Edelmetall.