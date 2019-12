Rudern : NRV kommt trotz Eiseskälte auf Temperatur

Neuss Auf der DRV-Langstrecke in Dortmund bringt sich der Neusser Ruderverein in eine gute Position. Sieg im Zweier für Nelles/Neubauer.

Dick eingepackt und mit eisigen Fingern stellte Benno Spanke die entscheidende Frage: „Sonntagmorgen. 8 Uhr. Draußen um die 0 Grad. Was macht man da?“ Ganz einfach: Der unermüdliche Öffentlichkeitsarbeiter in Sachen Rudern unterstützte die Athleten des Neusser RV bei der Dortmunder Langstrecke, dem obligatorischen Leistungstest der Elite im Herbst. Die zentrale Kaderüberprüfung des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) begann mit knackigen 2000 Metern auf dem Ergometer, am Tag darauf warteten 6000 Meter auf dem Dortmund-Ems-Kanal.

Viel weiter sind da schon seine Vereinskolleginnen Olivia Clotten und Helena Spanke. Sie wollen im Juniorinnen-Zweier „ohne“ zur Junioren-WM im slowenischen Luftkurort Bled (16. bis 23. August 2020). Ein Gang mit Handicap: Helena Spanke, die im Sommer schon vor der Junioren-WM in Tokio aus gesundheitlichen Gründen mit dem Training hatte aussetzen müssen, arbeitet erst seit zwei Monaten wieder kontinuierlich an ihrer Fitness. Olivia Clotten war wegen einer Operation an den Weisheitszähnen für einige Wochen raus, war darum von Bundestrainerin Sabine Tschäge sogar vom Ergometertest freigestellt worden. Zudem gingen in Dortmund ihre härtesten Konkurrentinnen Carlotta Wolff und Leonie Wöllmer aus Magdeburg als letztes Boot auf die Strecke. Ein Vorteil, „denn so konnten sie in Echtzeit alle Zwischenzeiten der vor ihnen gestarteten Boote vom Trainer mitgeteilt bekommen“, erklärte Benno Spanke. Am Ende waren die Magdeburgerinnen wie erwartet am schnellsten unterwegs, lagen 30 Sekunden vor den Neusserinnen. Doch Clotten/Spanke distanzierten nach einem einsamen Rennen von vorne die RG Dortmund/Meschede um 23 und Halle um 32 Sekunden. „Damit gehören sie schon wieder zu den schnellsten Juniorinnen in Deutschland“, stellte Benno Spanke zufrieden fest.