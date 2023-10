Rudern Neusser RV bringt Edelmetall bei Landesmeisterschaften ein

In der offenen Klasse (Senioren A) mussten Benjamin Nelles, Johannes Neubauer, Ben Goslich und Simeon Falger improvisieren. Da es bei den Landesmeisterschaften keinen „Vierer ohne“ gab, wechselten sie mit Steuerfrau Pia Stoffels in den „Vierer mit“. Dort gaben indes Boote mit deutlich mehr PS wie das aus Mülheim und Münster den Ton an. Derweil liegt Benjamin Nelles und Johannes Neubauer, 2021 in Finale der U23-WM im „Leichtgewichts-Zweier ohne“, eher eine technisch saubere Ruderarbeit mit hohen Schlagzahlen. In einem engen Finale zeigten die Neusser aber ihre Klasse und fuhren hinter Münster auf den zweiten Rang. Im Finale der „Zweier ohne“ behaupteten sich die Junioren-Vize-Weltmeister Tobias Strangemann und Johannes Benien vom Ruderverein Dorsten vor Sebastian Merschel und Leonard Allmann, Viertplatzierten der U23-WM im „leichten Zweier-ohne“ aus Münster. Dahinter wehrten Benjamin Nelles und Johannes Neubauer im Kampf um die Bronzemedaille den Angriff ihrer Vierer-Kollegen Simeon Falger und Ben Goslich (TVK Essen) und des Zweiers des Kölner RV 1877 ab.