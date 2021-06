Auf dem Baldeneysee : Neusser Rudertalente melden sich bei DM in Essen zurück

Neuss Nach langer Wettkampfpause stehen für die Aktiven vom Neusser RV die Deutschen Meisterschaften in Essen auf dem Programm. Die Titlkämpfe ließen sich gut an, Samstag und Sonntag stehen die Finale auf dem Plan.

Nach langer Zeit ohne offizielle Regatten laufen in Essen auf dem Baldeneysee seit Donnerstag die Deutschen Juniorenmeisterschaften und Deutschen Jahrgangs-meisterschaften U17 und U23 ausgerichtet. Am Samstag werden die Finalrennen im U23-Bereich gestartet, am Sonntag folgen dann die A- und B-Junioren. Der Neusser Ruderverein ist mit zwölf Aktiven in zwölf verschiedenen Bootsgattungen und Altersklassen vertreten.

Die WM-Teilnehmer Cosima Clotten, Cecilia Sommerfeld, Benjamin Nelles und Johannes Neubauer gehören zu den Favoriten im Kampf um die Medaillen und haben das mit guten Leistungen in den Vorläufen untermauert. Und das, obwohl sie die Rennen aus dem Training heraus fahren und als letzten Belastungshöhepunkt vor dem WM nutzen. Benjamin Nelles und Johannes Neubauer sind in allen drei Leichtgewichts-Bootsklassen (2-, 4- und 8+) im Finale am Samstag dabei. Das gilt auch für Cece Sommerfeld, die mit ihrer Partnerin Antonia Michaels (RG Hansa Hamburg) im schweren und im leichten Frauen-Zweier ohne gut unterwegs ist. Auf Grund des starken Meldeergebnisses im leichten Frauen-Einer ist Cosima Clotten „nur“ in ihrem Einer am Start. Am Freitag musste sie sich allerdings im Halbfinale noch durchsetzen. Ihre Schwester Olivia Clotten war im Frauen-Achter bei nur vier Booten insgesamt direkt im Finale. Die Junioren-Vize-Weltmeisterin von 2019 in Tokio kehrte vor zwei Wochen aus den USA zurück, wo sie an der State-University von Ohio ein Ruderstipendium bekommen hat. Zusammen mit Benjamin Nelles und Johannes Neubauer werden Till Lubrich und Lennart Böhl im leichten Männerachter sitzen und am Samstag ebenfalls um eine Medaille kämpfen können.