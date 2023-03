Rudern NRV-Athletinnen zeigen sich in guter Frühform

Melina Reinke möchte dieses Jahr um eine DM-Medaille kämpfen. Dafür gilt es, sich möglichst gut zu präsentieren, um starke Partnerinnen für einen Zweier oder Vierer zu finden. In Oberhausen konnte Johanna Preuß aus Kettwig auf den ersten 2000 Metern zwar 16 Sekunden Vorsprung auf Melina herausfahren, aber auf dem zweiten Streckendrittel war zu sehen, dass die Neusserin gegenhalten und den Rückstand wieder reduzieren konnte (elf Sekunden). Auf den finalen 2000 Metern hatten beide Steuerprobleme, so dass sie kurz abstoppen und neu anschieben mussten. Ins Ziel kam Reinke dann aber mit drei Sekunden Vorsprung, wobei die weiter hinten im Feld gestartete Mülheimerin Meike Mattheis die Zeit von Melina noch unterbot. „Der zweite Platz in einem starken Feld sollte aber Mut für die weitere Saison machen“, meinte NRV-Pressewart Bernhard Spanke. Erfreulich war für die Neusser auch noch, dass die B-Juniorinnen Philippa Reipen und Anna Klein im Doppelzweier in einem Rennen für Regattaneulinge mit Bestzeit über die Ziellinie fuhren.