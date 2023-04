Rudern Melina Reinke aus Neuss legt perfekten Start hin

Ihre Vereinskollegen Benjamin Nelles, Johannes Neubauer, Ben Goslich und Simeon Falger haben ihre Saison ganz auf den Start bei der „Royal-Henley-Regatta“ auf der Themse ausgerichtet. Nach krankheitsbedingten Rückschlägen im Winter hatten sie in den vergangenen Wochen sehr intensiv trainiert. In Belgien absolvierte das Quartett Rennen im „Vierer-ohne“ und im „Zweier-ohne“. Konnten die Vier den ersten Lauf im „Vierer-ohne“ noch recht deutlich vor Skøll (NL) und The Oar (Belgien) gewinnen, mussten sie im A-Lauf für den Sieg schon ans Leistungslimit gehen. Im Ziel lagen die Neusser in 6:37,66 Minuten nur drei Zehntelsekunden vor LAGA aus den Niederlanden (6:37,96). Im Zweier-ohne konnten Goslich und Falger ihren ersten Lauf bei den U23-Männern gewinnen. Im A-Finale erreichten sie Rang vier. Nelles und Neubauer stellten sich in der offenen Klasse des „Zweier-ohne“ der internationalen Konkurrenz. Dort mussten sie Max Peel und Fred Middleton von der Westminster School in England (7:07.28) ziehen lassen. Nach dem harten Rennen im Vierer und weil Nelles im Kölner Achter Köln aushelfen musste, verzichteten sie in der Folge auf weitere Einsätze.