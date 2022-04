Rudern : Nelles und Neubauer setzen Zeichen

Neuss Saisonauftakt für deutsche Spitzenruderer bei Frühjahrs-Langstrecke in Leipzig. Neusser RV ist nur mit kleiner Mannschaft am Start.

Brigitte Bielig war ganz aus dem Häuschen. Zwar stand für die Kaderathletinnen und -athleten mit dem zentralen DRV-Langstreckentest über 6000 Meter auf dem Elster-Saale-Kanal in Leipzig lediglich die erste verpflichtende Leistungsüberprüfung der Saison an, doch betonte die Cheftrainerin des Deutschen Ruderverbandes (DRV) aufgeräumt: „Jetzt geht es endlich los. Man merkt, dass viele Sportlerinnen und Sportler nach dem langen Wintertraining dem Saisoneinstieg entgegenfiebern. Die Langstrecke Leipzig hat eine hohe Wertigkeit, da es für den U23- und A-Bereich die Weichenstellung für die Nationalmannschaftsnominierung ist.“

Und weiter: „Die Langstrecke ist ein guter Auftakt, bevor wir dann in drei Wochen bei der Deutschen Kleinbootmeisterschaft über die 2000 Meter starten.“ Allerdings war der Neusser RV nur mit zwei Boote vertreten: mit dem „leichter Zweier-ohne“ mit Benjamin Nelles und Johannes Neubauer sowie mit Carolin Oldenkott im Juniorinnen-A-Einer. Die starke Cosima Clotten musste verletzungsbedingt passen und Cecilia Sommerfeld (Princeton University) trainiert und studiert genau wie Olivia Clotten (Ohio State University) in den USA . Sie nehmen, ausgestattet mit attraktiven Stipendien dieser Top-Universitäten, an der College-Ruderliga teil.

Nelles/Neubauer, im vergangenen Jahr als „leichter Männer-Zweier-ohne“ im WM-Finale der Altersklasse U23, waren als potenziell schnellstes Boot an Positition eins gesetzt. Gut fürs Selbstbewusstsein, aber renntaktisch durchaus heikel, kannten so doch alle folgenden Boote die zu schlagende Zeit. Für die jungen Neusser hieß das: Von Anfang an Vollgas, um der Konkurrenz früh den Zahn zu ziehen. Dabei „überdrehen“ sie nicht und hatten im Ziel in 22:10 Minuten satte 15 Sekunden Vorsprung auf die RG Kölner RV/WSV Düsseldorf auf Rang zwei.