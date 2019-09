Ringen : KSK Konkordia startet mit Auswärtssiegen in die Saison

Neuss Oberliga-Team schlägt Krefeld nach 0:10-Rückstand noch mit 25:10.

Der KSK II brachte derweil in der Landesliga Westfalen einen überraschend klaren 38:5-Sieg bei der Reserve des TV Essen-Dellwig ein. Dabei gingen abgesehen von der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm, in der die gut aufgelegten Gäste keinen Ringer mit Gewicht zu stellen vermochten, alle Punkte an Neuss. Kahlenberg: „Auch hier war eine Mischung junger Athleten mit erfahrenen Ringern ausschlaggebend.“ Die Sieger für den KSK in Essen hießen: Iwan Tagner, Anatolij Efremov, Mohammad Mirderikvand, Igor Nedoboy, Adam Bachor, Hereish Amjady, Nikita Lejkin, Dennis Briske, Marco Pillen. „In der Mannschaft standen fünf Ringer aus der DM-Meistermannschaft und drei Flüchtlinge, die sehr gut integriert sind“, fuhr Kahlenberg fort: „Der hohe Erfolg überrascht dennoch.“