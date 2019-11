Ringen : Neusser Ringer lösen die Fahrkarte zum Aufstiegsfinale

Erleichterung bei Trainer Oleg Dubov nach dem hart erkämpfen Sieg in Landgraaf. NGZ-Foto: -woi. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Dem KSK Konkordia ist nach Sieg in Landgraaf Platz eins in der Oberliga Rheinland und damit die Teilnahme am Aufstiegsfinale am 21. Dezember sicher.

Ihr zweites Etappenziel haben die Ringer des KSK Konkordia Neuss am Samstagabend erreicht: Nach Tabellenplatz eins in der Vorrunde der Ringer-Oberliga Rheinland ist ihnen durch einen 15:12-Sieg beim schärfsten Verfolger KSV Simson Landgraaf auch die Spitzenposition am Ende der Play-off-Runde und damit die Teilnahme am Aufstiegsfinale nicht mehr zu nehmen, das am 21. Dezember beim TKSV Bonn-Duisdorf ausgetragen wird.

Nach dem hart erkämpften Sieg beim Tabellenzweiten aus den Niederlanden haben die Neusser nun sechs Punkte Vorsprung auf den KSV Simson Landgraaf und können den drei Rückkämpfen der Play-off-Runde damit gelassen entgegen sehen. Denn sie müssten schon alle drei Kämpfe verlieren, was allein schon gegen den KSV Germania Krefeld (bisherige Play-off-Ergebnisse 8:33 gegen Neuss, 0:50 gegen Landgraaf, 7:38 gegen AC Mülheim), am Samstag Gastgeber des KSK Konkordia, kaum möglich sein dürfte.

Doch der Sieg in Landgraaf war ein hartes Stück Arbeit und zeigte erneut, dass sich die Neusser im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs vor allen in den schweren Gewichtsklassen verstärken müssen. Denn sowohl Robert Talaska, der in 130 Kilogramm Imam Bahramsari einen technisch überlegenen Punktsieg gestattete, als auch Schamil Kasumov (98 kg), der gegen Amir Ghasemikla nach Punkten verlor, gaben wertvolle Zähler ab. Auch Ilja Chupanov (57 kg, gegen Milad Khazay), Ayub Musav (66 kg gegen George Ramm) und Hosein Halvai (75 kg gegen Masoud Niazi) blieben ohne Sieg.