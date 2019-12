Ringen : Neusser Ringer setzten im Finale auch auf die Fans

Neuss Nachdem der letzte Heimkampf in der Oberliga mit 350 Zuschauern die beste Kulisse seit dem Rückzug aus der Bundesliga vor sieben Jahren anlockte, setzen die Ringer des KSK Konkordia Neuss auch beim Finale um die NRW-Meisterschaft auf die Fans: „Wir fahren mit einem Reisebus und drei Kleinbussen nach Bonn,“ kündigt Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg an – Treffpunkt für alle, die mitfahren möchten, ist am Samstag um 14 Uhr am Trainingszentrum an der Neusser Weyhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von -vk