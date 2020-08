Radsport : Neusser RV plant Neuwahlen und eine Tagestour

Neuss Der Neusser Radfahrerverein will seine im März ausgefallene Jahreshauptversammlung am 28. September nachholen.

Die Corona-Pandemie hat den Neusser Radfahrerverein (NRV) schwer gebeutelt: Nicht nur die Tour de Neuss als zuschauerträchtigste Sportveranstaltung im Rhein-Kreis musste abgesagt werden, auch die Jahreshauptversammlung im März fiel aus. Und Radtouren haben bislang auch keine stattgefunden. Während die Tour nach der Tour ersatzlos gestrichen wurde, möchte der NRV die anderenbeiden Veranstaltungen nachholen. Die Jahreshauptversammlung ist am 28. September ab 19 Uhr im Reuterhof in Grimlinghausen geplant. Natürlich geht es dabei auch um die Tour de Neuss, die Folgen der Absage und eine mögliche Austragung im kommenden Jahr. Aber auch Neuwahlen stehen auf der Tagesordnung: Während Vorsitzender Stephan Hilgers sich zur Wiederwahl stellt, möchte sich Heinz Hegger ins zweite Glied zurückziehen und das neu geschaffene Amt des 2. Geschäftsführers übernehmen. Als sein Nachfolger kandidiert Thomas Küsters. In Planung haben die Neusser auch eine Radtour am Samstag, 5. September, von Neuss (Gnadental) am Rhein entlang bis nach Köln. Dort werden für die Rückreise die Räder auf einen LKW und die Radler in einen Bus verladen. Die 43 Kilometer lange Tour ist auch für nicht-sportliche Radler vorgesehen, Auskünfte erteilt Heinz Hegger (0172/2000654). -vk