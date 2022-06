Kolumne Fit & Gesund : Langsam steigern, um Frustration zu vermeiden

Viele nehmen sich vor, im Urlaub etwas für die Gesundheit zu tun, indem sie sich mehr bewegen. Da droht Überforderung und Frustration. Unser Kolumnist Florian Kock, Personal-Trainer und Abnehmcoach aus Neuss, weiß, wie sich das verhindern lässt.

Denken Sie an den Rampen-Ansatz. Dadurch dürfen sie langfristige und bleibende Veränderungen in ihrer Leistungsfähigkeit erwarten. Steigern Sie zuerst alle zwei Wochen die Dauer. Aus 20 Minuten werden 25 Minuten, dann 30 Minuten und so weiter. Danach können Sie die Schnelligkeit erhöhen. Legen sie ihren Fokus auf das Laufen an sich und nicht unbedingt auf stetige Steigerungen. Denn wenn ein Faktor jeden anderen übertrifft, ist es die Konstanz. Gehen sie lieber konstant innerhalb von zwölf Wochen einmal pro Woche 30 Minuten joggen, als dreimal pro Woche, wobei Sie es in Woche drei, sechs und neun es gar nicht zum Laufen schaffen und frustriert sind. So bauen Sie sich eine gesunde Sportroutine auf, vermeiden Frustration, vermeiden ihr Vorhaben komplett hinzuschmeißen und übertreffen vielleicht sogar ihre eigenen Erwartungen, wenn sie es schaffen in einer Woche zweimal zu laufen. Starten Sie also klein, bleiben Sie konstant und bauen sich so auch über die Sommerferien hinaus eine langfristige Sportroutine auf, durch die Sie ein Leben lang profitieren.